Куртаков Максим
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.10.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1983
Рождение ребёнка
11.03.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.10.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.11.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.11.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана