Куртаков Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куртаков Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1983

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

1958 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1983

Отец: Куртаков Михаил Борисович

Мать: Куртакова (Бахарева) Любовь Федоровна

Рождение ребёнка
11.03.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.10.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.11.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.11.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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