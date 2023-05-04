Третьякова Дарья Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова Дарья Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1831 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Третьяков Пётр Алексеевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1852

Муж: Третьяков Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Павла Петровна

Отец ребёнка: Третьяков Пётр Алексеевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.07.1857

Сын: Третьяков Пётр Петрович

Отец ребёнка: Третьяков Пётр Алексеевич

Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1857
Ефремковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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