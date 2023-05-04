Третьякова Дарья Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Третьяков Пётр Алексеевич
Бракосочетание
До 1852
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Павла Петровна
Отец ребёнка: Третьяков Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
11.07.1857
Отец ребёнка: Третьяков Пётр Алексеевич
Место жительства
1857
Смерть
Неизвестно