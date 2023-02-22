Шаманина Маремьяна Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаманина Маремьяна Корниловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Агриппина Лукьяновна

Отец ребёнка: Шаманин Лукьян Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1817

Муж: Шаманин Лукьян Иванович

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Шаманин Михаил Лукьянович

Отец ребёнка: Шаманин Лукьян Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Сын: Шаманин Елисей Лукьянович

Отец ребёнка: Шаманин Лукьян Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Дарья Лукьяновна

Отец ребёнка: Шаманин Лукьян Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Домника Лукьяновна

Отец ребёнка: Шаманин Лукьян Иванович

Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Степанковская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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