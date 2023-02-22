Шаманина Маремьяна Корниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Агриппина Лукьяновна
Отец ребёнка: Шаманин Лукьян Иванович
Бракосочетание
До 1817
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Шаманин Михаил Лукьянович
Отец ребёнка: Шаманин Лукьян Иванович
Рождение ребёнка
Около 1826
Сын: Шаманин Елисей Лукьянович
Отец ребёнка: Шаманин Лукьян Иванович
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Дарья Лукьяновна
Отец ребёнка: Шаманин Лукьян Иванович
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Домника Лукьяновна
Отец ребёнка: Шаманин Лукьян Иванович
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно