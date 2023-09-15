Бутлицкий Аркадий Вениаминович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бутлицкий Аркадий Вениаминович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

08.11.1925

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1925

Отец: Бутлицкий Вениамин (Бенгамин) Иосифович

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Военная служба
С 01.10.1943 по 21.01.1961
инженер-капитан 3 ранга
Награда
15.04.1946
медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг."
Награда
03.11.1953
медаль "За боевые заслуги"
Награда
30.12.1956
Орден Красной Звезды
Награда
06.11.1985
Орден Отечественной войны II степени
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