Бутлицкий Аркадий Вениаминович
Место рождения
Дата рождения08.11.1925
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1925
Отец: Бутлицкий Вениамин (Бенгамин) Иосифович
Мать: не указана
Военная служба
С 01.10.1943 по 21.01.1961
инженер-капитан 3 ранга
Награда
15.04.1946
медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг."
Награда
03.11.1953
медаль "За боевые заслуги"
Награда
30.12.1956
Орден Красной Звезды
Награда
06.11.1985
Орден Отечественной войны II степени