Артюхин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артюхин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

ГЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Артюхин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1905

Дочь: Зайцева Прасковья

Мать ребёнка: Артюхина Татьяна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Рождение ребёнка
27.10.1908

Дочь: Артамонова Елизавета

Мать ребёнка: Артюхина Татьяна

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Евгения

Мать ребёнка: Артюхина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Артюхина Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Артюхина Татьяна

Смерть
1918
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Причина смерти: Болезнь
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