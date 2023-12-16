Нефёдова Пелагея Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1903
Сын: Нефедов Илья Илларионович
Отец ребёнка: Нефедов Илларион Ефремович
Рождение ребёнка
12.12.1906
Сын: Нефедов Игнат Илларионович
Отец ребёнка: Нефедов Илларион Ефремович
Рождение ребёнка
22.05.1909 ст.
Дочь: Лунина Акулина Илларионовна
Отец ребёнка: Нефедов Илларион Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова? Анастасия? Илларионовна
Отец ребёнка: Нефедов Илларион Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аграфена Илларионовна
Отец ребёнка: Нефедов Илларион Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно