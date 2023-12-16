Нефёдова Пелагея Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нефёдова Пелагея Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1903

Сын: Нефедов Илья Илларионович

Отец ребёнка: Нефедов Илларион Ефремович

Щетинино, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
12.12.1906

Сын: Нефедов Игнат Илларионович

Отец ребёнка: Нефедов Илларион Ефремович

Рождение ребёнка
22.05.1909 ст.

Дочь: Лунина Акулина Илларионовна

Отец ребёнка: Нефедов Илларион Ефремович

Щетинино, Сухиничский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова? Анастасия? Илларионовна

Отец ребёнка: Нефедов Илларион Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аграфена Илларионовна

Отец ребёнка: Нефедов Илларион Ефремович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нефедов Илларион Ефремович

Смерть
Неизвестно
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