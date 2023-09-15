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Романов Фёдор III Алексеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

30.05.1661

Дата смерти

27.04.1682

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1661

Отец: Романов Алексей Михайлович

Мать: Романова Мария Ильинична

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 17.01.1670 по 08.02.1676
Москва, город федерального значения Москва
Титул: Цесаревич
Место жительства
С 08.02.1676 по 07.05.1682
Москва, город федерального значения Москва
Титул: Царь России
Место жительства
18.06.1676
Москва, город федерального значения Москва
Коронация
Бракосочетание
28.07.1680

Жена: Романова Агафья Семёновна

Москва, город федерального значения Москва
Последняя из цариц, выбранная "смотром невест".
Рождение ребёнка
21.07.1681

Сын: Романов Илья Фёдорович

Мать ребёнка: Романова Агафья Семёновна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
24.02.1682

Жена: Романова Марфа Матвеевна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Царь
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.04.1682
Москва, город федерального значения Москва
Захоронен в Архангельском соборе, Кремль.
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