Романов Фёдор III Алексеевич
Место рождения
Дата рождения30.05.1661
Дата смерти27.04.1682
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1661
Место жительства
С 17.01.1670 по 08.02.1676
Титул: Цесаревич
Место жительства
С 08.02.1676 по 07.05.1682
Титул: Царь России
Место жительства
18.06.1676
Коронация
Бракосочетание
28.07.1680
Последняя из цариц, выбранная "смотром невест".
Рождение ребёнка
21.07.1681
Мать ребёнка: Романова Агафья Семёновна
Бракосочетание
24.02.1682
Жена: Романова Марфа Матвеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Царь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.04.1682
Захоронен в Архангельском соборе, Кремль.