Прасковья Климова
Место рождения
Дата рождения1718
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Сын: Андреянъ Ивановъ
Отец ребёнка: Иванъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1753
Сын: Иванъ Ивановъ
Отец ребёнка: Иванъ Ивановъ
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Ефимья Иванова
Отец ребёнка: Иванъ Ивановъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванъ Ивановъ