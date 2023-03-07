Прасковья Климова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Климова

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Место рождения

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1718

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1720 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Хреново, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Андреянъ Ивановъ

Отец ребёнка: Иванъ Ивановъ

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1753

Сын: Иванъ Ивановъ

Отец ребёнка: Иванъ Ивановъ

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Ефимья Иванова

Отец ребёнка: Иванъ Ивановъ

Иваньково, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванъ Ивановъ

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