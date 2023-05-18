(Рондяк) Текля Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1909
Отец: Рондяк Григорий Теодорович
Мать: Мария Дмитриевна
дом 100
Бракосочетание
1936
Рождение ребёнка
29.07.1940
Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
1944
Рождение ребёнка
1944
Смерть
Неизвестно