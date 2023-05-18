(Рондяк) Текля Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рондяк) Текля Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1871 г.р.

Мать

Муж

Около 1906 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1909

Отец: Рондяк Григорий Теодорович

Мать: Мария Дмитриевна

дом 100
Бракосочетание
1936

Муж: Литвин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
29.07.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвин Николай Михайлович

Раздельное, Львівська область
Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвин Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно
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