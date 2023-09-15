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Некрасов Андрей Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

12.08.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1824

Отец: Некрасов Иван Емельянович

Мать: Некрасова Анна Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
27.01.1852

Жена: Некрасова Марья Ивановна

Рождение ребёнка
29.10.1852

Сын: Некрасов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Некрасова Марья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.05.1855

Дочь: Елена Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Марья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Марья Андреевна

Мать ребёнка: Некрасова Марья Ивановна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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