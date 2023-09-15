Некрасов Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения12.08.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1824
Отец: Некрасов Иван Емельянович
Мать: Некрасова Анна Ивановна
Бракосочетание
27.01.1852
Жена: Некрасова Марья Ивановна
Рождение ребёнка
29.10.1852
Мать ребёнка: Некрасова Марья Ивановна
Рождение ребёнка
06.05.1855
Дочь: Елена Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Марья Ивановна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Марья Андреевна
Мать ребёнка: Некрасова Марья Ивановна
Смерть
Неизвестно