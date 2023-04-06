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Кузьмин Иван Маркович

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Место рождения

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1788 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Кузьмин Марк Филиппович

Мать: не указана

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Сын: Кузьмин Яков Иванович

Мать ребёнка: Кузьмина Анна Петровна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1835

Жена: Кузьмина Анна Петровна

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Кузьмина Анна Петровна

Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1838
Окуловская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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