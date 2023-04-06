Кузьмин Иван Маркович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809
Отец: Кузьмин Марк Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1835
Мать ребёнка: Кузьмина Анна Петровна
Бракосочетание
До 1835
Жена: Кузьмина Анна Петровна
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Кузьмина Анна Петровна
Место жительства
1838
Смерть
Неизвестно