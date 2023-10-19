Богомолов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомолов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизавета Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богомолова Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богомолов Борис Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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