Ромашкин Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ромашкин Владимир Михайлович

Место рождения

г. Москва

Дата рождения

28.02.1963

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1963

Отец: Ромашкин Михаил Яковлевич

Мать: Ромашкина Александра

г. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Владимировна

Мать ребёнка: Ромашкина Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ромашкин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Ромашкина Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ромашкина Ирина

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