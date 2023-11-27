Ромашкин Владимир Михайлович
Место рожденияг. Москва
Дата рождения28.02.1963
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1963
Отец: Ромашкин Михаил Яковлевич
Мать: Ромашкина Александра
г. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Владимировна
Мать ребёнка: Ромашкина Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ромашкин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Ромашкина Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ромашкина Ирина