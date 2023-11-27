(Ромашкина) Ксения Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ромашкина) Ксения Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ромашкин Владимир Михайлович

Мать: Ромашкина Ирина

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