Данилкин Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилкин Анатолий Иванович

Данилкин Анатолий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1972

Сын: Данилкин Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Данилкина Нина Александровна

Рождение ребёнка
31.08.1974

Сын: Данилкин Евгений Анатольевич

Мать ребёнка: Данилкина Нина Александровна

Рождение ребёнка
07.04.1986

Сын: Данилкин Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Данилкина Нина Александровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close