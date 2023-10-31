Данилкин Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1972
Сын: Данилкин Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Данилкина Нина Александровна
Рождение ребёнка
31.08.1974
Сын: Данилкин Евгений Анатольевич
Мать ребёнка: Данилкина Нина Александровна
Рождение ребёнка
07.04.1986
Сын: Данилкин Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Данилкина Нина Александровна
Смерть
Неизвестно