Чижова (Чванова) Яна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чижова (Чванова) Яна Борисовна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

17.03.1976

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

1937 г.р.

Муж

1981 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1976

Отец: Чванов Борис Фёдорович

Мать: Чванова Валентина Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Около 1992
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Виктор и Яна повзрослели, но живут в одной комнате. Чтобы устроить их жизнь, пришлось купить сыну Виктору отдельную двухкомнатную квартиру рядом со своей. Туда же переехала Нина Людвиговна.
Место жительства
1993
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Яне захотелось получить высшее образование в Петербургском университете профсоюзов по специальности менеджмент шоу бизнеса, но образование там платное. Несмотря на ухудшающееся здоровье, пришлось Вале... Показать все
Работа или профессия
1998
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Продавец | Место работы: Магазин тканей Должность: Продавец После окончания Петербургского университета профсоюзов не смогла найти работу по специальности, поэтому работала продавцом в магазине тканей... Показать все
Работа или профессия
2000
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Офис-менеджер | Место работы: Коммерческое предприятие Должность: Офис-менеджер Секретарь.
Работа или профессия
2005
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Менеджер по продажам | Место работы: Коммерческое предприятие Должность: Менеджер по продажам
Бракосочетание
2006

Муж: Чижов Денис Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.09.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чижов Денис Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Менеджер по продажам
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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