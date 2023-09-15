Чижова (Чванова) Яна Борисовна
Место рождения
Дата рождения17.03.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1976
Отец: Чванов Борис Фёдорович
Место жительства
Около 1992
Виктор и Яна повзрослели, но живут в одной комнате. Чтобы устроить их жизнь, пришлось купить сыну Виктору отдельную двухкомнатную квартиру рядом со своей. Туда же переехала Нина Людвиговна.
Место жительства
1993
Яне захотелось получить высшее образование в Петербургском университете профсоюзов по специальности менеджмент шоу бизнеса, но образование там платное. Несмотря на ухудшающееся здоровье, пришлось Вале... Показать все
Работа или профессия
1998
Продавец | Место работы: Магазин тканей Должность: Продавец После окончания Петербургского университета профсоюзов не смогла найти работу по специальности, поэтому работала продавцом в магазине тканей... Показать все
Работа или профессия
2000
Офис-менеджер | Место работы: Коммерческое предприятие Должность: Офис-менеджер Секретарь.
Работа или профессия
2005
Менеджер по продажам | Место работы: Коммерческое предприятие Должность: Менеджер по продажам
Бракосочетание
2006
Рождение ребёнка
25.09.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чижов Денис Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
Менеджер по продажам
Место жительства
Неизвестно