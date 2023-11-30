Чванов Борис Фёдорович
Место рождения
Дата рождения11.06.1939
Дата смерти1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
1962
Образовательное учреждение: Горный институт Специальность: геофизик
Бракосочетание
1966
Рождение ребёнка
23.10.1967
Мать ребёнка: Чванова Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
17.03.1976
Дочь: Чижова Яна Борисовна
Мать ребёнка: Чванова Валентина Ивановна
Работа или профессия
После 1982
начальник геологической экспедиции | Должность: начальник геологической экспедиции Ежегодно на летние сезоны уезжал в экспедиции начальником. Когда Витя подрос, отец брал его с собой в экспедиции.
Работа или профессия
Неизвестно
геофизик, начальник экспедиции.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1988