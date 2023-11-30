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Чванов Борис Фёдорович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

11.06.1939

Дата смерти

1988

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образование
1962
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Горный институт Специальность: геофизик
Бракосочетание
1966

Жена: Чванова Валентина Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.10.1967

Сын: Чванов Виктор Борисович

Мать ребёнка: Чванова Валентина Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.03.1976

Дочь: Чижова Яна Борисовна

Мать ребёнка: Чванова Валентина Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
После 1982
начальник геологической экспедиции | Должность: начальник геологической экспедиции Ежегодно на летние сезоны уезжал в экспедиции начальником. Когда Витя подрос, отец брал его с собой в экспедиции.
Работа или профессия
Неизвестно
геофизик, начальник экспедиции.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1988
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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