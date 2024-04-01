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Шубин Тихон Казак Пос. Токушинского Иовов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шубин Иов Сергеев

Мать: Шубина Анастасия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шубина Ирина Степанова

Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Шубин Михаил Казак Пос. Токушинского Тихонов

Мать ребёнка: Шубина Ирина Степанова

Рождение ребёнка
06.04.1888

Сын: Шубин Терентий Тихонов

Мать ребёнка: Шубина Ирина Степанова

Смерть
Неизвестно

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