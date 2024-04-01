Шубин Тихон Казак Пос. Токушинского Иовов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шубин Иов Сергеев
Мать: Шубина Анастасия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шубина Ирина Степанова
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Шубин Михаил Казак Пос. Токушинского Тихонов
Мать ребёнка: Шубина Ирина Степанова
Рождение ребёнка
06.04.1888
Мать ребёнка: Шубина Ирина Степанова
Смерть
Неизвестно