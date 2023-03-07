Карташова (Полубоярова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карташова (Полубоярова) Евдокия

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.02.1893

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1893

Отец: Полубояровъ Михаилъ

Мать: Полубоярова Агаѳія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
14.01.1911

Муж: Карташовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1912

Дочь: Клавдия

Отец ребёнка: Карташовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.09.1913

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Карташовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1916

Сын: Карташовъ Иванъ

Отец ребёнка: Карташовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
30.08.1918

Сын: Карташовъ Александръ

Отец ребёнка: Карташовъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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