Карташова (Полубоярова) Евдокия
Место рождения
Дата рождения18.02.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1893
Отец: Полубояровъ Михаилъ
Мать: Полубоярова Агаѳія
Бракосочетание
14.01.1911
Муж: Карташовъ Алексей
Рождение ребёнка
20.02.1912
Дочь: Клавдия
Отец ребёнка: Карташовъ Алексей
Рождение ребёнка
30.09.1913
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Карташовъ Алексей
Рождение ребёнка
20.02.1916
Сын: Карташовъ Иванъ
Отец ребёнка: Карташовъ Алексей
Рождение ребёнка
30.08.1918
Сын: Карташовъ Александръ
Отец ребёнка: Карташовъ Алексей