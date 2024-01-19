Смирнов Игнатий Агафонович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1910
Поручители по жениху: д. Копнино Алексей Никитин Тихов и Петр Васильев Курочкин. По невесте: д. Павлово Александр Стефанов Каратаев, д. Копнино крест. сын Сергей Петров Посадский
Рождение ребёнка
31.10.1913
Дочь: Смирнова Александра Игнатьевна
Мать ребёнка: Смирнова Мария Стефановна
Павлово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни крестьянская дочь-девица Анна Алексеевна Выборнова
Смерть
Неизвестно