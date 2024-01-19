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Смирнов Игнатий Агафонович

Место рождения

Копнино, Чебсарский район, Северный край

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1885 г.р.

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Копнино, Чебсарский район, Северный край
Бракосочетание
10.02.1910

Жена: Смирнова Мария Стефановна

Копнино, Чебсарский район, Северный край
Поручители по жениху: д. Копнино Алексей Никитин Тихов и Петр Васильев Курочкин. По невесте: д. Павлово Александр Стефанов Каратаев, д. Копнино крест. сын Сергей Петров Посадский
Рождение ребёнка
31.10.1913

Дочь: Смирнова Александра Игнатьевна

Мать ребёнка: Смирнова Мария Стефановна

Павлово, Вологодский район, Северный край
Воспр. - той же деревни крестьянская дочь-девица Анна Алексеевна Выборнова
Смерть
Неизвестно
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