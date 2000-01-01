деревня Копнино, Чебсарский район, Северный край (на 1931) — Familio

Копнино

Чебсарский район, Северный край (на 1931)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

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Где упоминается данное место
Переписка о выкупе крестьянами Вологодского уезда Воронцовской вол. д. Копнино надельной земли. 1873–1888 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Опись 1. Дело 47 Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Ильинской Дубниковской церкви. Список архивных дел по Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Вологодский уезд
1570Копнино, д. вл.при колодцах.4514182319

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Вологодский уезд, Воронцовская волость
3016Копнино аЕлезовское.Дубниковский-Ильинскийбывшие помещичьи505111931
31Копнино бЕлезовское.Дубниковский-Ильинскийбывшие государственные5054129

Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года

Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Вологодская губерния, Вологодский уезд, Володарская волость
Копнино646103деревняРусские18323870

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Чебсарский район, Дубниковский сельсовет
Копнино 6744деревняЗимнее: 4 км. Летнее: 4 км.Зимнее: 29 км. Летнее: 29 км.Зимнее: 70 км. Летнее: 70 км.1918

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