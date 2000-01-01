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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Переписка о выкупе крестьянами Вологодского уезда Воронцовской вол. д. Копнино надельной земли. 1873–1888 гг. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 15. Опись 1. Дело 47 Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Ильинской Дубниковской церкви. Список архивных дел по Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1570Копнино, д. вл.при колодцах.4514182319
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
3016Копнино аЕлезовское.Дубниковский-Ильинскийбывшие помещичьи505111931
31—Копнино бЕлезовское.Дубниковский-Ильинскийбывшие государственные5054129
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Копнино646103деревняРусские18323870
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Копнино 6744деревняЗимнее: 4 км. Летнее: 4 км.Зимнее: 29 км. Летнее: 29 км.Зимнее: 70 км. Летнее: 70 км.1918