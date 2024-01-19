Волков Кузьма Сидоров
Место рождения
Дата рождения1756 ст.
Дата смерти1830 ст.
ПолМужской
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756 ст.
Рождение ребёнка
1780 ст.
Дочь: Маланья Кузьмина
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1783 ст.
Дочь: Татьяна Кузьмина
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1790 ст.
Дочь: Авдотья Кузьмина
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
С 1794 по 1795 ст.
Мать ребёнка: Авдотья Иванова
Смерть
1830 ст.