Волков Кузьма Сидоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолков Кузьма Сидоров

Волков Кузьма Сидоров

Место рождения

Новоаннинка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1756 ст.

Дата смерти

1830 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756 ст.

Отец: Отце Кузьмы Степанова Еремеев ?

Мать: Мать Кузьмы Сидорова Еремеева?

Новоаннинка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1780 ст.

Дочь: Маланья Кузьмина

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Новоаннинка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1783 ст.

Дочь: Татьяна Кузьмина

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1790 ст.

Дочь: Авдотья Кузьмина

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1794 по 1795 ст.

Сын: Волков Андрей Кузьмин

Мать ребёнка: Авдотья Иванова

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
1830 ст.
Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close