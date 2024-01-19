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Татьяна Кузьмина

Место рождения

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1783 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783 ст.

Отец: Волков Кузьма Сидоров

Мать: Авдотья Иванова

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
С 1804 по 1806 ст.

Сын: Волков Филипп Афанасьев

Отец ребёнка: Волков Афанасий Моисеев

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1809 ст.

Дочь: Авдотья Афанасьева

Отец ребёнка: Волков Афанасий Моисеев

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Матрена Афанасьева

Отец ребёнка: Волков Афанасий Моисеев

Письменка, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Пелагея Афанасьева

Отец ребёнка: Волков Афанасий Моисеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Афанасий Моисеев

Смерть
Неизвестно
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