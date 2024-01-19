Татьяна Кузьмина
Место рождения
Дата рождения1783 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783 ст.
Отец: Волков Кузьма Сидоров
Мать: Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
С 1804 по 1806 ст.
Отец ребёнка: Волков Афанасий Моисеев
Рождение ребёнка
1809 ст.
Дочь: Авдотья Афанасьева
Отец ребёнка: Волков Афанасий Моисеев
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Матрена Афанасьева
Отец ребёнка: Волков Афанасий Моисеев
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Пелагея Афанасьева
Отец ребёнка: Волков Афанасий Моисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно