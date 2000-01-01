Белобородов Николай Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белобородов Николай Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: Белобородов Тимофей Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Белобородова Марья Николаевна

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Белобородова Арина Николаевна

Мать ребёнка: Степанида

Смерть
Неизвестно
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