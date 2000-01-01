Белобородов Николай Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794
Отец: Белобородов Тимофей Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Белобородова Марья Николаевна
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Белобородова Арина Николаевна
Мать ребёнка: Степанида
Смерть
Неизвестно