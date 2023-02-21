Белобородов Тимофей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелобородов Тимофей Дмитриевич

Белобородов Тимофей Дмитриевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Белобородов Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Белобородов Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Белобородова Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: Белобородова Агрофена

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Белобородов Михайло Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белобородова Агрофена

Смерть
1825
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close