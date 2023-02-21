Белобородов Тимофей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти1825
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Белобородов Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Белобородов Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Белобородова Александра Тимофеевна
Мать ребёнка: Белобородова Агрофена
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Белобородов Михайло Тимофеевич
Мать ребёнка: не указана
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белобородова Агрофена
Смерть
1825