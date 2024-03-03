Имашкин Вячеслав Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.02.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.2005
Сын: Имашкин Никита Вячеславович
Мать ребёнка: Имашкина (Челнокова) Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
15.09.2008
Сын: Имашкин Денис Вячеславович
Мать ребёнка: Имашкина (Челнокова) Людмила Николаевна
Рождение ребёнка
22.04.2015
Сын: Имашкин Тимур Вячеславович
Мать ребёнка: Имашкина (Челнокова) Людмила Николаевна