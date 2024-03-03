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Имашкин Вячеслав Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.02.1980

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Имашкина (Челнокова) Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
29.10.2005

Сын: Имашкин Никита Вячеславович

Мать ребёнка: Имашкина (Челнокова) Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
15.09.2008

Сын: Имашкин Денис Вячеславович

Мать ребёнка: Имашкина (Челнокова) Людмила Николаевна

Рождение ребёнка
22.04.2015

Сын: Имашкин Тимур Вячеславович

Мать ребёнка: Имашкина (Челнокова) Людмила Николаевна

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