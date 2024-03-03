Имашкина (Челнокова) Людмила Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Имашкина (Челнокова) Людмила Николаевна

Место рождения

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

27.10.1981

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1981

Отец: Челноков Николай Андреевич

Мать: Челнокова (Романчина) Валентина Анатольевна

Быструха, Кочковский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Имашкин Вячеслав Сергеевич

Рождение ребёнка
29.10.2005

Сын: Имашкин Никита Вячеславович

Отец ребёнка: Имашкин Вячеслав Сергеевич

Рождение ребёнка
15.09.2008

Сын: Имашкин Денис Вячеславович

Отец ребёнка: Имашкин Вячеслав Сергеевич

Рождение ребёнка
22.04.2015

Сын: Имашкин Тимур Вячеславович

Отец ребёнка: Имашкин Вячеслав Сергеевич

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