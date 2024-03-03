Имашкина (Челнокова) Людмила Николаевна
Место рождения
Дата рождения27.10.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1981
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.2005
Сын: Имашкин Никита Вячеславович
Отец ребёнка: Имашкин Вячеслав Сергеевич
Рождение ребёнка
15.09.2008
Сын: Имашкин Денис Вячеславович
Отец ребёнка: Имашкин Вячеслав Сергеевич
Рождение ребёнка
22.04.2015
Сын: Имашкин Тимур Вячеславович
Отец ребёнка: Имашкин Вячеслав Сергеевич