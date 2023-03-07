Кощеев Иоанн Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти02.01.1821 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Кощеев Борис Савин
Рождение ребёнка
1801
Сын: Кощеев Павел Иванов
Мать ребёнка: Кощеева Агафия Тарасова
Рождение ребёнка
1802
Сын: Кощеев Анисим Иванов
Мать ребёнка: Кощеева Агафия Тарасова
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Марина Иоаннова
Мать ребёнка: Кощеева Агафия Тарасова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мерзлякова Мария Иоаннова
Мать ребёнка: Кощеева Агафия Тарасова
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кощеева Агафия Тарасова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.01.1821 ст.