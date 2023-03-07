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Кощеев Иоанн Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

02.01.1821 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Кощеев Борис Савин

Мать: Кощеева Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
1801

Сын: Кощеев Павел Иванов

Мать ребёнка: Кощеева Агафия Тарасова

Рождение ребёнка
1802

Сын: Кощеев Анисим Иванов

Мать ребёнка: Кощеева Агафия Тарасова

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Марина Иоаннова

Мать ребёнка: Кощеева Агафия Тарасова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мерзлякова Мария Иоаннова

Мать ребёнка: Кощеева Агафия Тарасова

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Агафия Тарасова

Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
02.01.1821 ст.
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
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