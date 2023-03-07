Кощеева (Толмочева) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Толмочева) Екатерина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

После 1810

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Кощеев Иоанн Борисович

Отец ребёнка: Кощеев Борис Савин

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Мелания Борисовна

Отец ребёнка: Кощеев Борис Савин

Рождение ребёнка
1782

Сын: Кощеев Назарий Борисович

Отец ребёнка: Кощеев Борис Савин

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Матрона Борисовна

Отец ребёнка: Кощеев Борис Савин

Рождение ребёнка
05.06.1787 ст.

Дочь: Евдокия Борисовна

Отец ребёнка: Кощеев Борис Савин

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Дария Борисовна

Отец ребёнка: Кощеев Борис Савин

Рождение ребёнка
1793

Сын: Кощеев Леонтий Борисович

Отец ребёнка: Кощеев Борис Савин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Борис Савин

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1810