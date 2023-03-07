Кощеева (Толмочева) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиПосле 1810
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Кощеев Борис Савин
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Мелания Борисовна
Отец ребёнка: Кощеев Борис Савин
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Кощеев Борис Савин
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Матрона Борисовна
Отец ребёнка: Кощеев Борис Савин
Рождение ребёнка
05.06.1787 ст.
Дочь: Евдокия Борисовна
Отец ребёнка: Кощеев Борис Савин
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Дария Борисовна
Отец ребёнка: Кощеев Борис Савин
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Кощеев Борис Савин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кощеев Борис Савин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1810