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Кощеева Агафия Тарасова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1775 и 1790

Дата смерти

30.04.1832 ст.

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1775 и 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Кощеев Павел Иванов

Отец ребёнка: Кощеев Иоанн Борисович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Кощеев Анисим Иванов

Отец ребёнка: Кощеев Иоанн Борисович

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Марина Иоаннова

Отец ребёнка: Кощеев Иоанн Борисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мерзлякова Мария Иоаннова

Отец ребёнка: Кощеев Иоанн Борисович

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Иоанн Борисович

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
30.04.1832 ст.
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