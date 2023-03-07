Кощеева Агафия Тарасова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1775 и 1790
Дата смерти30.04.1832 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1775 и 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Кощеев Павел Иванов
Отец ребёнка: Кощеев Иоанн Борисович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Кощеев Анисим Иванов
Отец ребёнка: Кощеев Иоанн Борисович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Марина Иоаннова
Отец ребёнка: Кощеев Иоанн Борисович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мерзлякова Мария Иоаннова
Отец ребёнка: Кощеев Иоанн Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.04.1832 ст.