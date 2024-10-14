Кириллова (Ковалева) Ольга Петровна
Место рождения
Дата рождения26.05.1917
Дата смерти15.12.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1917
Бракосочетание
18.11.1936
Рождение ребёнка
1937
Отец ребёнка: Кириллов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
10.11.1939
Дочь: Кириллова Алина Ивановна
Отец ребёнка: Кириллов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
10.12.1943
Сын: Кириллов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Кириллов Иван Николаевич
Смерть
15.12.1975