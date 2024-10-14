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Кириллова (Ковалева) Ольга Петровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

26.05.1917

Дата смерти

15.12.1975

Пол

Женский

Добавил:

KB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1917

Отец: Ковалев Петр Дмитриевич

Мать: Ковалева (Никитина) Матрена Максимовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
18.11.1936

Муж: Кириллов Иван Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1937

Сын: Кириллов Алик Иванович

Отец ребёнка: Кириллов Иван Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.11.1939

Дочь: Кириллова Алина Ивановна

Отец ребёнка: Кириллов Иван Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.12.1943

Сын: Кириллов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Кириллов Иван Николаевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
15.12.1975
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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