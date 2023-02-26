Яков Ильин
Место рожденияд.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Феодосия Яковлева
Мать ребёнка: Ефросиния Тимофеева
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1839
Сын: Исидор Яковлев
Мать ребёнка: Ефросиния Тимофеева
Рождение ребёнка
08.07.1844
Дочь: Ольга Яковлева
Мать ребёнка: Ефросиния Тимофеева
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно