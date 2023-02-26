Ефросиния Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Феодосия Яковлева
Отец ребёнка: Яков Ильин
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.05.1839
Сын: Исидор Яковлев
Отец ребёнка: Яков Ильин
Рождение ребёнка
08.07.1844
Дочь: Ольга Яковлева
Отец ребёнка: Яков Ильин
д.Лебешовка Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно