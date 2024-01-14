Ковалевская Софья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалевская Софья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1862 ст.

Дочь: Мария Александрова

Отец ребёнка: Ковалевский Александр Васильев

Аландское, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Выдано свидетельство 03.09.1864, запись №4064.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковалевский Александр Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
Казачья жена
Смерть
Неизвестно
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