Ковалевская Софья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1862 ст.
Дочь: Мария Александрова
Отец ребёнка: Ковалевский Александр Васильев
Аландское, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область
Выдано свидетельство 03.09.1864, запись №4064.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Казачья жена
Смерть
Неизвестно