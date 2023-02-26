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Феврония Васильева

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Место рождения

д.Тимошаты

Дата рождения

22.08.1808

Дата смерти

28.04.1839

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1808

Отец: Василий Данилов

Мать: Агафия (Евдокия) Иродионова

д.Тимошаты
Бракосочетание
25.10.1825

Муж: Сергей Тимофеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Евдокия Сергеева

Отец ребёнка: Сергей Тимофеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.10.1831

Сын: Дмитрий Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Тимофеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.03.1835

Сын: Арсений Сергеев

Отец ребёнка: Сергей Тимофеев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
28.04.1839
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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