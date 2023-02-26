Феврония Васильева
Место рожденияд.Тимошаты
Дата рождения22.08.1808
Дата смерти28.04.1839
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1808
Отец: Василий Данилов
д.Тимошаты
Бракосочетание
25.10.1825
Муж: Сергей Тимофеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Евдокия Сергеева
Отец ребёнка: Сергей Тимофеев
Рождение ребёнка
25.10.1831
Сын: Дмитрий Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Тимофеев
Рождение ребёнка
02.03.1835
Сын: Арсений Сергеев
Отец ребёнка: Сергей Тимофеев
Смерть
28.04.1839