Юренкова (Итяксова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юренкова (Итяксова) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1957

Отец: Итяксов Иван Авдеевич

Мать: Итяксова София Николаевна

Рождение ребёнка
13.03.1979

Дочь: Баштовая Марина Александровна

Отец ребёнка: Юренков Александр Петрович

Рождение ребёнка
20.03.1985

Дочь: Саушкина Мария Александровна

Отец ребёнка: Юренков Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юренков Александр Петрович

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