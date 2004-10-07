Юренкова (Итяксова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1957
Отец: Итяксов Иван Авдеевич
Рождение ребёнка
13.03.1979
Дочь: Баштовая Марина Александровна
Отец ребёнка: Юренков Александр Петрович
Рождение ребёнка
20.03.1985
Дочь: Саушкина Мария Александровна
Отец ребёнка: Юренков Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно