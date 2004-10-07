Итяксова (Ивашина) София Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1928
Дата смерти07.10.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1928
Рождение ребёнка
08.11.1955
Дочь: Кисличук Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Итяксов Иван Авдеевич
Рождение ребёнка
18.01.1957
Дочь: Юренкова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Итяксов Иван Авдеевич
Рождение ребёнка
15.04.1959
Отец ребёнка: Итяксов Иван Авдеевич
Рождение ребёнка
15.04.1962
Сын: Итяксова Василий Иванович
Отец ребёнка: Итяксов Иван Авдеевич
Рождение ребёнка
20.09.1963
Дочь: Бурдина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Итяксов Иван Авдеевич
Ульяновская область Кузоватовский район село Еделево
Смерть
07.10.2004