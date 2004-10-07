Итяксова (Ивашина) София Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Итяксова (Ивашина) София Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1928

Дата смерти

07.10.2004

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1928

Отец: Ивашин Николай Андреевич

Мать: Ивашина Евгения Васильевна

Рождение ребёнка
08.11.1955

Дочь: Кисличук Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Итяксов Иван Авдеевич

Рождение ребёнка
18.01.1957

Дочь: Юренкова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Итяксов Иван Авдеевич

Рождение ребёнка
15.04.1959

Сын: Итяксов Николай Иванович

Отец ребёнка: Итяксов Иван Авдеевич

Рождение ребёнка
15.04.1962

Сын: Итяксова Василий Иванович

Отец ребёнка: Итяксов Иван Авдеевич

Рождение ребёнка
20.09.1963

Дочь: Бурдина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Итяксов Иван Авдеевич

Ульяновская область Кузоватовский район село Еделево
Смерть
07.10.2004
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