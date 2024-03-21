Медведева (Рева) Диана 5 сергеевна
Место рожденияНИЖНИЙ ТАГИЛ
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андрей
Мать: (Рева) Оксана 4
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.2019
Сын: Медведев семен максимович
Отец ребёнка: Медведев максим зуфарович
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.03.2021
Сын: Медведев михаил максимович
Отец ребёнка: Медведев максим зуфарович
Рождение ребёнка
11.09.2023
Сын: Медведев матвей максимович
Отец ребёнка: Медведев максим зуфарович