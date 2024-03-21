Медведева (Рева) Диана 5 сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Рева) Диана 5 сергеевна

Место рождения

НИЖНИЙ ТАГИЛ

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ар
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андрей

Мать: (Рева) Оксана 4

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев максим зуфарович

Рождение ребёнка
04.12.2019

Сын: Медведев семен максимович

Отец ребёнка: Медведев максим зуфарович

Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.03.2021

Сын: Медведев михаил максимович

Отец ребёнка: Медведев максим зуфарович

Рождение ребёнка
11.09.2023

Сын: Медведев матвей максимович

Отец ребёнка: Медведев максим зуфарович

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