Медведев максим зуфарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.12.2019
Сын: Медведев семен максимович
Мать ребёнка: Медведева (Рева) Диана 5 сергеевна
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.03.2021
Сын: Медведев михаил максимович
Мать ребёнка: Медведева (Рева) Диана 5 сергеевна
Рождение ребёнка
11.09.2023
Сын: Медведев матвей максимович
Мать ребёнка: Медведева (Рева) Диана 5 сергеевна