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Евдокия Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1669

Дата смерти

С 1740 по 1750

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1670 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евсей Иванов

Городище, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Семен Евсеев

Отец ребёнка: Евсей Иванов

Городище, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1709

Сын: Иван Евсеев

Отец ребёнка: Евсей Иванов

Городище, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Осип Евсеев

Отец ребёнка: Евсей Иванов

Городище, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Захар Евсеев

Отец ребёнка: Евсей Иванов

Городище, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
С 1740 по 1750
Городище, Старицкий муниципальный район, Тверская область

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