Евдокия Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1669
Дата смертиС 1740 по 1750
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1669
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евсей Иванов
Рождение ребёнка
Около 1703
Сын: Семен Евсеев
Отец ребёнка: Евсей Иванов
Рождение ребёнка
1709
Сын: Иван Евсеев
Отец ребёнка: Евсей Иванов
Рождение ребёнка
1727
Сын: Осип Евсеев
Отец ребёнка: Евсей Иванов
Рождение ребёнка
1730
Сын: Захар Евсеев
Отец ребёнка: Евсей Иванов
Смерть
С 1740 по 1750