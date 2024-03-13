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Евсей Иванов

Место рождения

Рудница, Ржевский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1670

Дата смерти

После 1754

Пол

Мужской

Отец

До 1650 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1669 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Иван

Мать: не указана

Рудница, Ржевский муниципальный район, Тверская область
1738 в ИВ указан в дер Рудницы В 1740 в ИВ указан в Городище
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Иванова

Городище, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Семен Евсеев

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Городище, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1709

Сын: Иван Евсеев

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Городище, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Осип Евсеев

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Городище, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Захар Евсеев

Мать ребёнка: Евдокия Иванова

Городище, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
После 1754
Городище, Старицкий муниципальный район, Тверская область

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