Евсей Иванов
Место рождения
Дата рождения1670
Дата смертиПосле 1754
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: Иван
Мать: не указана
1738 в ИВ указан в дер Рудницы В 1740 в ИВ указан в Городище
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
Около 1703
Сын: Семен Евсеев
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1709
Сын: Иван Евсеев
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1727
Сын: Осип Евсеев
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1730
Сын: Захар Евсеев
Мать ребёнка: Евдокия Иванова
Смерть
После 1754