Немида Неонила Неонила/Немида/ Ермоловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смерти09.07.1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1832
Отец ребёнка: Кошелев Егор Гурьевич
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Прасковья Егоровна
Отец ребёнка: Кошелев Егор Гурьевич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Флор Фрол /Флор/ Егорович
Отец ребёнка: Кошелев Егор Гурьевич
Рождение ребёнка
22.07.1847
Дочь: Ногайцева Прасковья Егоровна
Отец ребёнка: Кошелев Егор Гурьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.07.1878
Причина смерти: Преклонный возраст