Немида Неонила Неонила/Немида/ Ермоловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немида Неонила Неонила/Немида/ Ермоловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

09.07.1878

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1832

Сын: Кошелев Иван Егорович

Отец ребёнка: Кошелев Егор Гурьевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Прасковья Егоровна

Отец ребёнка: Кошелев Егор Гурьевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Флор Фрол /Флор/ Егорович

Отец ребёнка: Кошелев Егор Гурьевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.07.1847

Дочь: Ногайцева Прасковья Егоровна

Отец ребёнка: Кошелев Егор Гурьевич

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошелев Егор Гурьевич

Смерть
09.07.1878
Причина смерти: Преклонный возраст
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