Флор Фрол /Флор/ Егорович
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти13.09.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Рождение ребёнка
11.09.1856
Дочь: Флоровна Анна Фроловна /Флоровна/
Мать ребёнка: Кошелева Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
05.10.1858
Дочь: Флоровна Пелагея Федоровна /Флоровна/
Мать ребёнка: Кошелева Татьяна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.09.1859
Причина смерти: Утонул