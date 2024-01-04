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Флор Фрол /Флор/ Егорович

Место рождения

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

13.09.1859

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Кошелев Егор Гурьевич

Мать: Немида Неонила Неонила/Немида/ Ермоловна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
11.09.1856

Дочь: Флоровна Анна Фроловна /Флоровна/

Мать ребёнка: Кошелева Татьяна Егоровна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.10.1858

Дочь: Флоровна Пелагея Федоровна /Флоровна/

Мать ребёнка: Кошелева Татьяна Егоровна

Печинено, Богатовский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошелева Татьяна Егоровна

Смерть
13.09.1859
Причина смерти: Утонул
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