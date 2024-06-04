Ярцев (Вещинин) Андрей Степанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823
Дата смерти20.07.1863
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.11.1845
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Ярцева) Матрена Андреева
Мать ребёнка: Ярцева (Чиркунова) Екатерина Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1853
Мать ребёнка: Ярцева (Чиркунова) Екатерина Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: (Ярцева) Варвара Андреева
Мать ребёнка: Ярцева (Чиркунова) Екатерина Дмитриева
Смерть
20.07.1863
Причина смерти: от горячки