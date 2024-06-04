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Ярцев (Вещинин) Андрей Степанов

Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

20.07.1863

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Ярцев Степан Васильев

Мать: Ярцева (Салтанова) Анисья Дорофеева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
23.11.1845

Жена: Ярцева (Чиркунова) Екатерина Дмитриева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Ярцева) Матрена Андреева

Мать ребёнка: Ярцева (Чиркунова) Екатерина Дмитриева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Ярцев Афанасий Андреев

Мать ребёнка: Ярцева (Чиркунова) Екатерина Дмитриева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: (Ярцева) Варвара Андреева

Мать ребёнка: Ярцева (Чиркунова) Екатерина Дмитриева

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
20.07.1863
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: от горячки

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