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Некрасов Иван Иванов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1776 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Некрасов Николай Иванов

Мать ребёнка: Некрасова Василиса Максимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Некрасов Иван Иванов

Мать ребёнка: Некрасова Василиса Максимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Василиса Максимова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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