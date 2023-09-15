Некрасов Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Некрасова Василиса Максимова
Рождение ребёнка
1803
Сын: Некрасов Иван Иванов
Мать ребёнка: Некрасова Василиса Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно