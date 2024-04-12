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Некрасов Иван Иванов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Некрасов Иван Иванов

Мать: Некрасова Василиса Максимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.11.1823

Жена: Некрасова Евдокия Петрова

Рождение ребёнка
10.08.1824

Сын: Некрасов Мирон Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.01.1826

Сын: Некрасов Василий Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.06.1827

Дочь: Некрасова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.11.1829

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Некрасов Иван Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Некрасов Александр Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Настасья Акимова

Смерть
Неизвестно
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