Некрасов Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Некрасов Иван Иванов
Бракосочетание
09.11.1823
Рождение ребёнка
10.08.1824
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
17.01.1826
Сын: Некрасов Василий Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
11.06.1827
Дочь: Некрасова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
20.11.1829
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1839
Сын: Некрасов Александр Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно