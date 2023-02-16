Кожевникова Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.?
Дата смерти16.02.2023
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.?
Отец: Кожевников Алексей
Мать: Кожевникова Тамара
Рождение ребёнка
16.12.1980
Дочь: Полякова Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Поляков Сергей
Рождение ребёнка
11.11.1983
Дочь: Полякова Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Поляков Сергей
Рождение ребёнка
13.01.1988
Дочь: Полякова Алевтина Сергеевна
Отец ребёнка: Поляков Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поляков Сергей
Смерть
16.02.2023