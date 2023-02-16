Кожевникова Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевникова Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.?

Дата смерти

16.02.2023

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.?

Отец: Кожевников Алексей

Мать: Кожевникова Тамара

Рождение ребёнка
16.12.1980

Дочь: Полякова Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Поляков Сергей

Рождение ребёнка
11.11.1983

Дочь: Полякова Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Поляков Сергей

Рождение ребёнка
13.01.1988

Дочь: Полякова Алевтина Сергеевна

Отец ребёнка: Поляков Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Сергей

Смерть
16.02.2023
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