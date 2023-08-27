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Поляков Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1954

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1980

Дочь: Полякова Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Кожевникова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
11.11.1983

Дочь: Полякова Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Кожевникова Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
13.01.1988

Дочь: Полякова Алевтина Сергеевна

Мать ребёнка: Кожевникова Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожевникова Татьяна Алексеевна

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