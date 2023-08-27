Поляков Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.12.1980
Дочь: Полякова Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Кожевникова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
11.11.1983
Дочь: Полякова Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Кожевникова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
13.01.1988
Дочь: Полякова Алевтина Сергеевна
Мать ребёнка: Кожевникова Татьяна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно