Адриан Григорьев
Место рожденияд.Киприаново Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Григорий Иванов
Мать: Елена Яковлева
д.Киприаново Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.05.1874
Жена: Матрона Косьмина
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.09.1875
Сын: Фёдор Адрианов
Мать ребёнка: Матрона Косьмина
Бракосочетание
24.05.1881
Жена: Параскева Иванова
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.04.1882
Дочь: Пелагия Адрианова
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
06.06.1883
Дочь: Фёкла Адрианова
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
14.08.1888
Дочь: Васса Адрианова
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
24.01.1891
Сын: Игнатий Адрианов
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Рождение ребёнка
08.02.1896
Сын: Никифор Адрианов
Мать ребёнка: Параскева Иванова
Смерть
Неизвестно