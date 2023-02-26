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Адриан Григорьев

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Место рождения

д.Киприаново Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Григорий Иванов

Мать: Елена Яковлева

д.Киприаново Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
12.05.1874

Жена: Матрона Косьмина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.09.1875

Сын: Фёдор Адрианов

Мать ребёнка: Матрона Косьмина

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
24.05.1881

Жена: Параскева Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
21.04.1882

Дочь: Пелагия Адрианова

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.06.1883

Дочь: Фёкла Адрианова

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.08.1888

Дочь: Васса Адрианова

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.01.1891

Сын: Игнатий Адрианов

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.02.1896

Сын: Никифор Адрианов

Мать ребёнка: Параскева Иванова

Гари, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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