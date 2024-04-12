Кривощеков Дмитрий Константинов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кривощекова Агриппина
Рождение ребёнка
1871
Сын: Кривощеков Афонасий Дмитриев
Мать ребёнка: не указана
см. Коми-Пермяцкий окружной государственный архив ф.1.оп.1д.34 Исповедные росписи , запись №894
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Кривощекова) Евдокия Дмитриева
Мать ребёнка: Кривощекова Агриппина
см. Коми-Пермяцкий окружной государственный архив ф.1.оп.1д.34 Исповедные росписи , запись №967
Рождение ребёнка
1873
Дочь: (Кривощекова) Анна Дмитриева
Мать ребёнка: Кривощекова Агриппина
см. Коми-Пермяцкий окружной государственный архив ф.1.оп.1д.34 Исповедные росписи , запись №966
Рождение ребёнка
1873
Сын: Кривощеков Георгий Дмитриев
Мать ребёнка: Кривощекова Агриппина
см. Коми-Пермяцкий окружной государственный архив ф.1.оп.1д.34 Исповедные росписи , запись №895
Место жительства
1887
см. Коми-Пермяцкий окружной государственный архив ф.1.оп.1д.34 Исповедные росписи , запись 239/893
Смерть
Неизвестно