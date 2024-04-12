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Кривощеков Дмитрий Константинов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривощекова Агриппина

Рождение ребёнка
1871

Сын: Кривощеков Афонасий Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Дойкар, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
см. Коми-Пермяцкий окружной государственный архив ф.1.оп.1д.34 Исповедные росписи , запись №894
Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Кривощекова) Евдокия Дмитриева

Мать ребёнка: Кривощекова Агриппина

Дойкар, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
см. Коми-Пермяцкий окружной государственный архив ф.1.оп.1д.34 Исповедные росписи , запись №967
Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Кривощекова) Анна Дмитриева

Мать ребёнка: Кривощекова Агриппина

Дойкар, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
см. Коми-Пермяцкий окружной государственный архив ф.1.оп.1д.34 Исповедные росписи , запись №966
Рождение ребёнка
1873

Сын: Кривощеков Георгий Дмитриев

Мать ребёнка: Кривощекова Агриппина

Дойкар, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
см. Коми-Пермяцкий окружной государственный архив ф.1.оп.1д.34 Исповедные росписи , запись №895
Место жительства
1887
Дойкар, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
см. Коми-Пермяцкий окружной государственный архив ф.1.оп.1д.34 Исповедные росписи , запись 239/893
Смерть
Неизвестно

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